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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفرنسي: الدول الكبرى تريد تفادي التصعيد مع إيران

باريس - أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:31 م | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 12:32 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الدول الكبرى ترغب في تفادي التصعيد مع إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا جدًا حول هذا الأمر.

وأضاف ماكرون، خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "هدفنا الرئيسي منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية، وبدء مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي".

وقد انعقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) أمس السبت في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وتختتم غدا الاثنين، وهذه هي النسخة الثالثة والأربعين من القمة، ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات.

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