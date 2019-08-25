نائب ميركل يرفض الانتقاد الموجه لظروف ترشحه لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي

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رفض أولاف شولتس نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الانتقاد الموجه لظروف ترشحه لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال شولتس الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية الاتحادي لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه ليس لديه دور خاص، وإنه مرشح عادي تماما.

يذكر أن منافسي شولتس على المنصب وهما نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كارل لاوترباخ وعمدة مدينة فلنسبورجر الألمانية زيمونه لانجه ناشدا شولتس في تصريحاتهما لصحيفة "بيلد" الألمانية توضيح كيفية تحقيق ترشحه للمنصب.

وكان قد تم الإعلان قبل أسبوع تقريبا أن شولتس مستعد للترشح، بحسب تقرير مجلة "شبيجل" الألمانية.

وأضاف شولتس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" : "سنترشح جميعا تحت ظروف مكافئة وبفترات مكافئة لإلقاء خطابات في المؤتمرات. المواصفات صارمة للغاية، وهذا جيد. لم يكن انتخاب رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتمتع بهذه الشفافية مطلقا من قبل".

ويرشح شولتس نفسه لرئاسة الحزب كثنائي مع نائبة البرلمان المحلي بولاية براندنبورج الألمانية كلارا جيفيتس. وأكد أنه سيتصرف انطلاقا من مسؤوليته عن الحزب.

وصرح شولتس بأنه ليس لديه وقت لرئاسة الحزب بصفته وزيرا للمالية أيضا، واستدرك قائلا: "القيام بالأمر من خلال رئاسة مزدوجة سهّل عليّ القرار"، موضحا أن قيادة مشتركة توفر له نطاقات حرة.