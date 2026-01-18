أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويدين أتلتيكو مدريد بانتصاره في مباراة اليوم لمهاجم الفريق ألكسندر سورلوث، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 48.

بهذا الانتصار رفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 41 في المركز الرابع من جدول ترتيب الليجا، وبفارق الأهداف فقط خلف فياريال الثالث، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 في المركز الثامن عشر، أولى مراكز الهبوط للدرجة الثانية.