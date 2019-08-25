حواجز المحتجين تعود إلى شوارع هونج كونج رغم الأمطار الغزيرة

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تتصاعد التوترات في مسيرة مناهضة للحكومة في هونج كونج مع بدء المحتجين إقامة حواجز من الخيزران وخيوط الصيد.

ويتم تجميع الحواجز بالقرب من مركبات الشرطة التي تراقب المسيرة بعدما أقرتها الحكومة في منطقة كولون، غربي المدينة، والتي يواصل فيها الآلاف مسيرتهم رغم هطول الأمطار بغزارة.

وأضاف المحتجون الصابون إلى الشوارع المبتلة في محاولة لإبطاء حركة شرطة مكافحة الشغب.

وهطلت الأمطار على المدينة منذ الصباح حيث تعرضت هونج كونج لنهايات الإعصار الاستوائي بايلو.

واضطر المتظاهرون إلى اتخاذ أشكال بديلة من وسائل النقل حيث جرى إغلاق محطات مترو الأنفاق القريبة من نقطة انطلاق الاحتجاج.

وتعرضت شركة "MTR Corporation" للتدقيق هذا الأسبوع من وسائل الإعلام الحكومية الصينية لإرسالها قطارات إضافية لمساعدة المحتجين على مغادرة مظاهرة عنيفة في يوليو.

واعتقلت شرطة هونج كونج 29 متظاهرا في وقت متأخر أمس السبت بعد أن تحولت مسيرة سلمية إلى اشتباك عنيف في الوقت الذي تتجه فيه المدينة إلى أسبوعها الثاني عشر من المظاهرات المناهضة للحكومة.

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية في هونج كونج انطلقت في 9 حزيران /يونيو الماضي ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، التي لديها نظام قانوني منفصل عن هونج كونج.