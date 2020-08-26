قالت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات، إنها تعاتب الفضاء الإلكتروني الفلسطيني والمسؤولين قبل عتاب الإخوان حول انتقاد تصريحاتها الأخيرة بشأن اعتزازها بدولة الإمارات، لافتة إلى أن هناك 300 ألف فلسطيني في الإمارات يعيلون مليون مواطن بفلسطين.

وأضافت «عرفات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرف السياسة جيدًا، مؤكدة أن «مصر هي العالم العربي ورمز الأمة وخسارة إذا خسرها أبو مازن»، وفقًا لتعبيرها.

ولفتت إلى أن السعودية والإمارات ساعدوا فلسطين ماديًا خلال الفترات الماضية، قائلة إن أبو مازن توسط لدى الإمارات العربية المتحدة لدخول الشعب إليها، وكان صديقًا للشيخ زايد.

وذكرت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن المشكلة تكمن فيمن يحيطون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مردفة: «هناك 2 مليون فلسطيني مرهونون بيد حماس».

وأعربت سهى ياسر عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن اعتزازها بالقيادة الإماراتية والشعب الإماراتي، حيث كتبت عبر حساب منسوب لها بموقع «إنستجرام»: «الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية وأقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا تعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية وحتى الآن».