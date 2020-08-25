رئيس الوزراء الإثيوبي يزور السودان غدا

يصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخرطوم يوم غد الثلاثاء في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وقال السيد يبلتال أميرو، السفير الاثيوبي الجديد لدى الخرطوم، عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقصر الجمهوري، إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيصل للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأضاف السفير الإثيوبي في تصريح صحفي أنه تلقى تأكيدا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا.

وتابع السفير الإثيوبي أن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم يوم غد تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار أميرو إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يشار إلى أن هناك خلافات بين اثيوبيا ومصر والسودان على خلفية ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، حيث ترفض الخرطوم والقاهرة أي إجراءات أحادية بشأن ذلك وترغبان في التوصل إلى اتفاق شامل في هذا الصدد.