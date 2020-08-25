روسيا: اللقاح ضد كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مركز "جاماليا" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مركز "جاماليا" يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح ومراقبة الجودة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع.

وسجلت وزارة الصحة في 11 من الشهر الجاري أول لقاح روسي في العالم ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".

وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "جاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة، دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.