 الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الاستفزاز مع دخول طائرة تجسس منطقة حظر الطيران - بوابة الشروق
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الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الاستفزاز مع دخول طائرة تجسس منطقة حظر الطيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 7:58 م

قالت وزارة الدفاع الصينية في منشور على موقع "ويبو" نقلا عن المتحدث وو كيان إن طائرة التجسس الأمريكية من طراز "يو-تو" دخلت منطقة حظر الطيران خلال مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة الشمالية للجيش الصيني اليوم الثلاثاء، ما تسبب في اضطرابات خطيرة للتدريبات والأنشطة التدريبية العادية للجيش.

وقالت الوزارة، إن هذا التصرف الأمريكي انتهك بشكل خطير قواعد السلوك الصينية الأمريكية الخاصة بالسلامة الجوية والبحرية، وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضافت أن هذا العمل سيؤدي بسهولة إلى سوء فهم وسوء تقدير وحتى وقوع حوادث.

وأكدت الصين معارضتها "القوية" للاستفزاز السافر من الجانب الأمريكي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وطالبت الصين الولايات المتحدة بوقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية على الفور والحفاظ على سلام المنطقة واستقرارها.

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