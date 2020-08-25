قرر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه، بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، حسبمًا أفادت تقارير صحفية أرجنتينية.

ووفقا لشبكة «TYC SPORT» الأرجنتينية فإن بارتوميو قرر الاستقالة من منصبه بعد مطالب المسؤولين والجماهير الكتالونية.

القصة كاملة بدأت بعدما أبلغ ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، وأيضا عدم نيته الخضوع للفحوصات الطبية وعدم العودة إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

بعد رد عليه النادي بفاكس آخر وأكدوا له أنهم يريدون منه أن يستمر وينهي مسيرته في النادي، حسبما أكدت إذاعة «كادينا سير».

يأتي فاكس ميسي بعد أن اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وبعد اجتماع لم يكن ما قيل فيه مرضيًا للنجم الأرجنتيني، يبدو أنه قرر تفعيل بند الرحيل عن برشلونة هذا الصيف أي قبل نهاية عقده بعام واحد.