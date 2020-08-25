المرصد الليبية: المتظاهرون في طرابلس يتوجهون إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق

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أعلنت صحيفة «المرصد» الليبية، ترك آلاف المتظاهرين في طرابلس «ميدان الشهداء» للعشرات من أنصار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.

وأشارت إلى أن المتظاهرين يتجهون الآن في مسيرة إلى مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتجددت المظاهرات، مساء أمس الاثنين، في أغلب أحياء وشوارع العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة الوفاق، واتسعت لتطال الزاوية ومصراتة وسبها.

ووصلت المظاهرات إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة، وطالب المتظاهرون في هذا الميدان برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

كما أطلق المحتجون في طرابلس، هتافات ضد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا.

وطالب المتظاهرون الشرطة بالانحياز لمطالب الشعب.