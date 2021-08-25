كندا تنفذ أكبر عملية إجلاء لها من كابول

نفذت كندا، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء لها من أفغانستان حتى الآن، حيث احتشد 535 شخصا على متن طائرة غادرت مطار كابول.

وقال وزير الهجرة الكندي، ماركو مينديسينو: "سرّعت كندا بشكل كبير السرعة التي تمكنا بها من إخراج الناس من أفغانستان".

وأضاف "اعتبارا من يوم أمس، قمنا بإجلاء 535 شخصا، وهو أكبر عدد من الأشخاص على متن رحلة واحدة للقوات حتى الآن".

يأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء إنه سيلتزم بالموعد النهائي الذي حدده في 31 أغسطس لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، على الرغم من حث قادة الحلفاء على تمديد جهود الإجلاء.

جاء القرار في الوقت الذي حذرت فيه طالبان من أنهم يعتبرون الموعد النهائي بمثابة "خط أحمر".