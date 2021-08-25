 ولي عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي تتعلق بالعلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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ولي عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي تتعلق بالعلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 3:01 م

تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الرسالة -التي قام بتسليمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، اليوم الأربعاء - تركز أيضا على سبل تعزيز وتنميتة العلاقات في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحا أنها تضمنت دعوته للانضمام إلى حفل إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والذي سينعقد في 25 أكتوبر لعام 2021 م في مدينة الرياض بالمملكة.

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