العاهل السعودي يأمر باستثمار مليار دولار في باكستان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا اليوم الخميس، باستثمار مليار دولار في باكستان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، التي أوردت النبأ، إن ذلك يأتي "تأكيدا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق".

وأشارت "واس" إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أبلغ نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، بذلك خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم.

كما جرى خلال الاتصال "مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأعلنت السعودية مطلع نوفمبر الماضي أنها أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، وتقديم 2ر1 مليار دولار لتمويل التجارة بهدف دعم ميزان المدفوعات في باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زار الرياض على رأس وفد رفيع المستوى أواخر أبريل الماضي، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في الحادي عشر من الشهر نفسه خلفا لعمران خان.