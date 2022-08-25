التصريح بتسليم جثة غريق شاطئ سيدي كرير في الإسكندرية لأسرته

صرحت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الخميس، بتسليم جثة شاب يدعى "ك.ال.ج"، 19 عامًا، محل إقامته محافظة كفر الشيخ، لأسرته؛ لمواراته الثرى وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه؛ لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة العامة، أقوال شهود العيان وصديقيه حول ملابسات الحادث، مع مدها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان الشاب، قد لقي مصرعه، بعد أن لقفته أمواج مياه البحر، أثناء استحمامه في شاطئ قرية "أ.ال" والكائنة في منطقة سيدي كرير، وانتشلته قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع 6 من غواصين الخير.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، حول فقدان شخص كان في نزهة بأحد شواطئ البحر، غربي الإسكندرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ النهري التابع لإدارة الحماية المدنية وغواصين الخير، ومسؤولي الشاطئ إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الغريق كان في نزهة، رفقة 2 من أصدقائه، ولقفته أمواج مياه البحر أثناء السباحة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن الأصدقاء الـ3 تعرضوا للغرق الساعة 9 صباحًا، وجرى إنقاذ 2 منهم بواسطة المصيفين، لكن الشاب الغريق سحبته الأمواج ولم يتمكن من مجابهة قوتها، وبعد 48 ساعة طفت جثته على سطح الماء.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

ويُذكر أن إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، حذرت المصطافين من عدم التوغل داخل مياه البحر، في القطاع الغربي من المحافظة كونه غير مستقرة نسبيًا، وتم رفع الراية الصفراء، والتي تسمح بنزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر.