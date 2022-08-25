محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع قناة السويس

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور رؤساء الأحياء لشرق وغرب المنصورة ورئيس ومدينة ومركز المنصورة ومسؤولي المشروعات والبيئة والطرق بالمحافظة.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتشجير وزراعة الجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس بعد إتمام أعمال الرصف به؛ وذلك حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل فيما بين رؤساء حي شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة المنصورة؛ لتدبير الزراعات والأشجار المطلوبة وذلك بالتعاون مع مسؤولي الحدائق.

كما وجه المحافظ، مسؤولي قطاع الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتبليط الجارية بالشارع.

وأشار المحافظ، إلى سرعة الانتهاء من أعمال التصميم لإحدى الأحواض بالشارع وأن يتم تعميمه على باقي الأحواض بالشارع.

يذكر أن شارع قناة السويس يبلغ طوله 1450 مترا وتنقسم الجزيرة الوسطى المراد تشجيرها وزراعتها إلى 40 حوضا على طول الشارع بإجمالي 3700 متر.