إزالة 18 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

أوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة ٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت في ١٣ أغسطس الجاري.

وتستمر على ثلاث مراحل، مشيرة إلى إزالة ١٨ حالة تعد تابعين لولاية جسور النيل بعدد ١٠ حالات بمركز فارسكور و٨ آخرين بمركز الزرقا على مساحة ١٦٥٥ م٢، خلال الحملات المُنفذة اليوم.

ونوهت محافظ دمياط، إلى أن المحافظة نجحت في إزالة ١٦٠ حالة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة بمساحة اجمالية ٢٤٧٥٧ م٢.

كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ٢٠، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة وتطبيق القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت محافظ دمياط، مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لأي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.