رئيس الوزراء الأوكراني يزور ألمانيا مطلع سبتمبر المقبل

يقوم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بزيارة عمل إلى ألمانيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، يلتقي خلالها بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.



وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سيستقبل دينيس شميهال يوم 4 سبتمبر في قصر بلفيو الرئاسي، حسبما أوردت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.



ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ستّة أشهر، تلقّت الحكومة الألمانية انتقادات شديدة، ولا سيّما من جانب السلطات الأوكرانية، بسبب تردّدهما في إرسال أسلحة إلى كييف، ولكن وبعد أن أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف في أوروبا بأسرها، قرّرت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس استثمار 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.



وفي مطلع يونيو الماضي أعلنت برلين أنّها ستسلّم كييف منظومات دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" التي تصنّعها شركة ديهل الألمانية والقادرة، وفقاً لشولتس، على حماية مدينة كبيرة بأكملها من الضربات الجوية الروسية.



وأعلنت ألمانيا أمس الأربعاء أنّها ستزوّد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أنّ قسماً كبيراً من هذه الأسلحة ستتسلّمه كييف اعتباراً من العام المقبل.