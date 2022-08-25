كشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بقتل زوجته وحملها على كتفه والسير بها بإحدى المناطق السكنية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وحملها على كتفه والسير بها بإحدى المناطق السكنية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وحملها على كتفه والسير بها بإحدى المناطق السكنية.

تبين من خلال الفحص، عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة.. وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة).. وبسؤاله قرر أن الواقعة قديمة وحدثت

منذ 3 أشهر ، وأن السيدة المشار إليها "زوجته"؛ حيث تشاجر معها وأثناء ذلك فقدت الوعى، فقام بحملها وصعد بها للشقة محل سكنهما.

وباستدعاء زوجته، أيدت ما سبق، وقررت بعدم اتهامها لزوجها، وأنها كانت مجرد خلافات زوجية… وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.