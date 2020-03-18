الضرائب: بريد إلكترونى لتلقى استفسارات الممولين المراحل الأولى والثانية من الإيصال الإلكترونى

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تخصيص المصلحة للبريد الإلكترونى التالي: eReceipt.hd@eta.gov.eg

لتلقى استفسارات الممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289) لسنة 2022، و(345) لسنة 2022، والرد عليها وذلك بالإضافة إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كل الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأكد توفيق، حرص المصلحة على تقديم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى، لافتًا إلى عقد العديد من ورش العمل مع الممولين الملزمين بالمراحل الأولى، والثانية من المنظومة، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المجتمع الضريبي يمكنه الإطلاع على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى).