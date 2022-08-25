 مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج: التطرف اليميني هو أكبر خطر داخلي - بوابة الشروق
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مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج: التطرف اليميني هو أكبر خطر داخلي

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 3:34 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 3:34 م
تعهدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج بقيام الحكومة بجهود في مكافحة التطرف اليميني، وذلك بمناسبة  مرور 30 عاما على أعمال الشغب العنصرية في روستوك-ليشتنهاجن.

وقالت ريم العبلي-رادوفان اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف": "التطرف اليميني لا يزال الخطر الداخلي الأكبر".

يذكر أن مجموعة من النازيين الجدد والسكان المحليين في منطقة روستوك-ليشتنهاجن قاموا بمهاجمة المبنى المركزي لاستقبال لاجئين ومسكن لعاملين فيتناميين

وأضرموا حريقا بشكل جزئي هناك في الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 1992، وسط تصفيق من آلاف المتفرجين. ولم تسيطر الشرطة على الوضع. وتعتبر أعمال الشغب هذه أسوأ اعتداءات عنصرية حتى الآن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج المواطنات والمواطنين في ألمانيا للانتباه لهوية الأطراف الذين يتظاهرون معهم، موضحة أنه يتعين على من يتظاهرون لأسباب مفهمومة توقع أن يتظاهر معهم أيضا يمينيون متطرفون، وأشارت إلى أنه تم رصد ذلك خلال المظاهرات في جائحة كورونا.

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