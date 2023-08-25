كلوب: صلاح مستمر مع ليفربول 100%

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على رفضه القاطع لعرض اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح، نجم الريدز، الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمراره مع الفريق بنسبة 100%.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي«من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية، لا يوجد شئ للحديث عنه، محمد صلاح لاعبًا أساسيًا في ليفربول، وسيقوم بما نقوم به، لا يوجد شئ جديد».

أضاف:«لا يوجد عرض لصلاح، وإذا كان هناك عرضًا، فالإجابة ستكون لا».

أشار كلوب:«فلسفتي في الحياة هى أنني أفكر في مشكلة ما عندما أواجهها، في الوقت الحالي، لا يوجد شئ، لقد قلت وأكدت بالفعل إذا كان هناك عرضًا ما فالجواب سيكون بالرفض».

أتم كلوب: «هل صلاج مازال ملتزما مع ليفربول؟ نعم 100%».

في وقت سابق ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن تفاصيل عقد اتحاد جدة لضم محمد صلاح 100 مليون يورو تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

بينما يحصل صلاح على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على النجم المصري.