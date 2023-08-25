يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية ظهر بعد غد الأحد، معرض لرسوم كاريكاتير بعنوان "فى حب نجيب محفوظ" بمتحف نجيب محفوظ في تكيه أبو الدهب.

يحضر حفل الافتتاح السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وعدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير.

يتناول المعرض شخصية الروائي والأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.

يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيري للأديب العالمي نجيب محفوظ، من 17 دولة منها: الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواي بالإضافة إلى مصر.

المعرض الذي بنسق أعماله الفنان فوزي مرسي، يستمر حتى الاثنين 4 سبتمبر المقبل، في إطار برنامج الأنشطة الثقافية والفنية للمراكز التابعة لقطاع الصندوق التنمية الثقافية.