 رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى بروناي في زيارة تستغرق يومين - بوابة الشروق
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رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى بروناي في زيارة تستغرق يومين

كوالالمبور (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 9:54 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 9:54 م

وصل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إلى بروناي في زيارة عمل تستغرق يومين، وذلك كجزء من "مشاورات القادة السنوية الخامسة والعشرين" بين ماليزيا وبروناي دار السلام.

وكان في استقباله في مطار بروناي الدولي القائم بأعمال المفوضية العليا الماليزية لدى بروناي، نور مهدي، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد .

ويرافق أنور في الزيارة كل من وزير الخارجية محمد حسن، ورئيس وزراء ولاية صباح حاجيجي نور، ووزير التجارة الدولية والصناعة ظافر تينكو عبد العزيز، ووزير التعليم العالى زامبري عبد القادر، ووزيرة التعليم فاضلينا صديق وعدد آخر من كبار المسئولين.


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