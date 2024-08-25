بثت منصات فلسطينية مقطع فيديو قالت إنها يوثق المشاهد الأولى سقوط الصاروخ الذي أطلقته كتائب القسام على تل أبيب.

تغطية صحفية: لحظة سقوط صـــ ـــــاروخ "M90" من غزة على "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/9YvI3NGNlm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2024

وفيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في الضواحي الجنوبية لتل أبيب، فقد تحدّث جيش الاحتلال عن رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وزعم أنه سقط في منطقة مفتوحة في ريشون لتسيون.

يأتي هذا فيما فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أنظمة الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من غزة وانفجر في تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها قصفا صاروخيا على تل أبيب.

وقالت القسام في بيان، مساء الأحد، إنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة "M90" ردًا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتهجير المتعمد لهم.

يأتي هذا فيما قالت منصات فلسطينية، إن الصاروخ سقط في ريشون لتسيون جنوب شرقي تل أبيب، وأن صفارات الإنذار دوت هناك.

وكانت القسام قد كشفت للمرة الأولى عن امتلاكها هذا الصاروخ في شهر ديسمبر الماضي، خلال استعراض تجهيزاتها العسكرية، حيث نشرت آنذاك فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر".

كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DwyKkO9bzI — رضوان الأخرس (@rdooan) December 8, 2023

وهذا الصاروخ يحمل رؤوس متفجرة تزن 250 كيلو جرامًا، ويتراوح مداه بين 200 و250 كيلو مترًا.