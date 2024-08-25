الكويت: تعديل وزاري يشمل تغييرات حقائب 5 وزراء ودخول 4 وزراء جدد

أعلن الديوان الأميري الكويتي صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل دخول 4 وزراء جدد.
وتضمن المرسوم الذي صدر اليوم الأحد دخول خليفة العجيل وزيراً للتجارة وعبداللطيف المشاري وزيراً للاسكان ونورة الفصام للمالية ونادر الجلال للتعليم العالي.
ونص المرسوم على تعديل الحقائب وفق التالي:
- عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب
-د. نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة
- عمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات
-د.محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة
- د. أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
وفي مادته الثانية يقضي بتعيين كل من:
- خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة
- عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان
- د. نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة
- نورة سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار