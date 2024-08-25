الكويت: تعديل وزاري يشمل تغييرات حقائب 5 وزراء ودخول 4 وزراء جدد

رئيس الجالية المصرية بفرنسا: جثمان ريم حامد عثر عليه أمام مسكنها.. وسمعنا عن تهديدات تعرضت لها

الأزهر مدينا هجمات الاحتلال على لبنان: لا سبيل لتجنب التصعيدات إلا بوقف العدوان على غزة