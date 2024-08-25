إصابة عدد من الصحفيين الغربيين في قصف روسي في شرق أوكرانيا

أصيب عدة صحفيين غربيين في قصف روسي استهدف مدينة كراماتورسك في شرقى أوكرانيا ليل السبت، حسبما أكدت السلطات المحلية.

وبعد استهداف فندق في المدينة، تم إنقاذ أربعة أشخاص مصابين، ولا يزال شخص محاصرا تحت الأنقاض، وفقا لما أعلنه حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني، فاديم فيلاشكين، على منصة الرسائل تليجرام.

وأشار فيلاشكين إلى أن المصابين يحملون جنسيات ألمانية وأوكرانية، ولاتفية وأمريكية وجميعهم، بما في ذلك المواطن البريطاني الذي لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، يعملون لصالح وكالة الأنباء "رويترز".

وأعلن مكتب الادعاء العام الأوكراني أن المبنى قد تعرض لضربة بصاروخ من طراز إسكندر-إم.

وأكدت الهجوم مدونات موالية لروسيا، حيث أفادت بأن كراماتورسك تعرضت لقصف بالقنابل الانزلاقية الثقيلة من طراز(إف إيه بي – 1500). مع ذلك، ذكرت أن مصنعا لصناعة الآلات وعدة أهداف عسكرية قد تم استهدافها.