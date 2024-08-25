وفد إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث صفقة الأسرى والهدنة بغزة

يتوجه وفد إسرائيلي اليوم الأحد، إلى القاهرة للمشاركة في محادثات بشأن اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، لم تسمه قوله: "يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض، اليوم الأحد، متوجهاً إلى القاهرة".

وأضاف المصدر: "رغم التصعيد (على الجبهة اللبنانية)، فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة ويضم رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسئول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون".

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب على قطاع غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا وممر نتساريم والجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة، في المقابل، تتمسك "حماس" بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال كاملا من قطاع غزة وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

واستضافت الدوحة في 15 و16 أغسطس الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس.

واعتبرت حماس أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، خاصة رفضه وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما يضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، ويتراجع عن بنود أخرى.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.