5 فعاليات استباقية لتعزيز مهارات الشباب والمهنيين في التواصل استعدادا للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024



• برنامج الاتصال يسلط الضوء على أحدث التطورات في عالم الاتصال والإعلام

• 24 جلسة تدريبية بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط وجوف كامبوس

• تحدي الجامعات يدعو الطلبة إلى تقديم أفكار مبتكرة حول صناعة المحتوى في مجال الاتصال الحكومي

استعدادا لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 الذي ينعقد يومي 4 و5 سبتمبر المقبل تحت شعار "حكومات مرنة.. اتصال مبتكر" في مركز إكسبو الشارقة، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين، 5 برامج تدريبية استباقية مكثفة ومتنوعة، يقدمها أكاديميون وخبراء في مجال الإعلام والاتصال.

ويسعى المنتدى من خلال هذه البرامج التدريبية إلى تمكين الشباب والمهنيين من مواكبة أحدث التطورات في عالم الاتصال والمحتوى الرقمي، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وإتاحة تطبيق المعارف النظرية في الاتصال على أرض الواقع.

وتبدأ البرامج التدريبية في 26 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام، بدءا من أحدث التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مرورا بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وصولا إلى أسرار بناء المشاريع الإعلامية الناجحة وإنتاج محتوى جذاب وموثوق.

7 جلسات تدريبية في برنامج الاتصال COMMS

ويستضيف برنامج الاتصال COMMS سلسلة من الجلسات التدريبية التي تغطي أحدث التطورات في عالم الاتصال والإعلام، في الفترة من 26-29 أغسطس في مسرح المجاز، منها جلسة "كيف تبدأ مشروعك الإعلامي؟" للدكتورة شيرين موسى، و"خماسية الانسحاب من العالم الرقمي وثلاثية العودة" للدكتور أحمد فاروق، و"كيف تتحقق من الأخبار والصور المفبركة؟" التي يقدمها الدكتور السيد درويش بخيت، و"إنتاج البودكاست لمنصات الاتصال الحكومي" للدكتور عمرو عبد الحميد، إضافة إلى جلسات: "صحافة الموبايل" للدكتورة رحيمة عيساني، و"التكنولوجيا المتقدمة (الذكاء الاصطناعي والميتافيرس) والمهارات البشرية الديناميكية لسوق العمل العربي"، التي يقدمها الدكتور محمد عبدالظاهر، وأخيرا "أهمية البيانات في الاتصال الحكومي" للدكتور محمد عايش.

برامج متخصصة لتطوير مهارات الاتصال المستقبلية

ويشهد مركز إكسبو الشارقة انطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، وتشمل هذه البرامج "فن التأثير: استراتيجيات التواصل الفعال في العصر الرقمي" بالشراكة لأول مرة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و"الاكاديمية الحكومية الرقمية GovCampus"، ويتضمن البرنامج الذي ينظم من 3-5 سبتمبر، 24 جلسة تدريبية متنوعة ما بين محاضرات تفاعلية، ومناقشات جماعية، وتدريبات عملية وورش عمل يقدمها متخصصون في مجالات مختلفة، لإكساب المشاركين رؤى شاملة حول استراتيجيات المؤثرين، وتقنيات المشاركة، والاعتبارات القانونية والأخلاقية للتأثير الرقمي، واستراتيجيات تطوير الحملات التسويقية.

ويفتح "تحدي الجامعات" بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، آفاقا للمنافسة الطلابية على "صناعة المحتوى" حيث يدعو التحدي الطلبة إلى تقديم أفكار مبتكرة حول صناعة المحتوى في مجال الاتصال الحكومي، بهدف تشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات، وتنمية قدرات الشباب في مجال الابتكار والإبداع، لإعداد جيل جديد من القادة في مجال الاتصال الحكومي. ويديره محمد عمران، الإعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وينظم من 3-5 سبتمبر.

أما "مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي" فيقام بالشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف من 2-4 سبتمبر، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من اكتشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي، وإنتاج مشاريع مبتكرة، وإتقان مهارات إنتاج المحتوى الرقمي. ويستضيف نخبة من الخبراء والمدربين مثل الدكتورة شيرين موسى والدكتورة منيرة محمد الرحماني والمهندس فادي راضي.

وتنظم إدارة التدريب في المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة البرنامج التدريبي الخامس، وهو ورشة "التفكير التصميمي وابتكار الحلول" على مدار يومين من 2-3 سبتمبر، والتي يقدمها أحمد شحروج، مستشار ومدرب دولي في الإبداع والابتكار المؤسسي، ومقيم ابتكار معتمد من معهد الابتكار العالمي.

ويناقش البرنامج العوامل التي تشكل القدرة الإبداعية، ودورها في الابتكار المؤسسي. كما تعرّف الحضور على أنماط المبتكرين ومهاراتهم. ويستخدم البرنامج مزيجاً من الأدوات النظرية والعملية لتجذير مفهوم التفكير التصميمي من خلال أنشطة تفاعلية، وعرض أفلام ودراسات عن الإبداع والابتكار، وتشكيل مجموعات نقاشية، والتحدي في مسابقات لصناعة الأفكار.