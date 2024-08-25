الرئيس قيس سعيد يجري تعديلا شاملا في الحكومة قبل أسابيع من الانتخابات

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أجرى الرئيس قيس سعيد اليوم الأحد تعديلا وزاريا شمل أغلب المناصب الوزارية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التعديل الذي طال أغلب الوزارات الحساسة بعد أيام من إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري بدلا منه.

وعين الرئيس سعيد بالخصوص، خالد السهيلي وزيرا للدفاع ومحمد علي النفطي وزيرا للخارجية وسمير عبد الحفيظ وزيرا للاقتصاد وسمير عبيد وزيرا للتجارة.

ويسبق التعديل الحكومي الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وترشح سعيد لولاية ثانية في سباق شهد إبعاد أغلب المرشحين المعارضين له من قبل هيئة الانتخابات بدعوى خروقات قانونية تضمنتها ملفاتهم.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بتقويض أسس الديمقراطية بينما يردد سعيد بأنه يريد مكافحة الفساد وتصحيح ثورة 2011.