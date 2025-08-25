قطر والسعودية تطالبان بتحرك دولي بعد قصف إسرائيل مستشفى ناصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت قطر والسعودية، الاثنين، استهداف تل أبيب الطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية بـ"مستشفى ناصر" جنوب قطاع غزة، وطالبتا المجتمع الدولي بالتحرك "لوضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيانين لوزارتي خارجية البلدين، تعليقا على استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 4 من العاملين بمجال الرعاية الطبية و5 صحفيين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى الطوارئ بـ"مستشفى ناصر" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح الاثنين.

وقالت الخارجية القطرية، إن بلادها "تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي أدى إلى سقوط شهداء من المدنيين الأبرياء العزل".

واعتبرت القصف "حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الشنيعة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".

وأكدت أن "نهج الاحتلال في استهداف الصحفيين والعاملين في المجالين الإغاثي والطبي يتطلب تحركا دوليا عاجلا وحاسما لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب".

فيما أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

وشددت على "رفض المملكة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية".

وجددت "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية، ومؤكدةً ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجالات الطبية والإغاثية والإعلامية".