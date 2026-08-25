نقابة الأطباء البيطريين تطلق ثاني جولات صوت الطبيب البيطري في البحيرة

انطلقت منذ قليل، فعاليات اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري» التي تنظمها النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور صفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، والدكتورة غادة حسين موسى نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل أبو غنيمة عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، والدكتور ماجد فتحي يونس وكيل وزارة الطب البيطري بالإسكندرية، والدكتورة إيمان راتب مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، إلى جانب نقباء المحافظات الثلاثة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

ويأتي اللقاء، في إطار خطة النقابة العامة لتوسيع نطاق التواصل المباشر مع الأطباء بمختلف المحافظات، وفتح حوار موسع حول الملفات المهنية والنقابية والخدمية، والاستماع إلى مقترحات الأطباء واحتياجاتهم، إلى جانب استعراض ما جرى اتخاذه من خطوات في الملفات التي تعمل عليها النقابة.

وقال الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، إن جولات «صوت الطبيب البيطري» تستهدف نقل النقابة العامة إلى الأطباء في محافظاتهم، وإتاحة مساحة مباشرة للحوار حول مختلف الملفات التي تخص المهنة والطبيب البيطري، مؤكدًا أن لقاء اليوم يمثل المحطة الثانية في الجولة بعد اللقاء الذي جمع أطباء القليوبية والمنوفية.

وأضاف النقيب العام، أن اللقاءات تتيح عرض ما تم إنجازه في الملفات المهنية والخدمية، ومناقشة الملفات التي ما زالت قيد العمل، إلى جانب التعرف بصورة مباشرة على طبيعة القضايا والتحديات التي تواجه الأطباء في كل محافظة، بما يساعد على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جولات «صوت الطبيب البيطري» ستتواصل تباعًا لتشمل جميع المحافظات الـ27، بهدف تعزيز التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن العمل النقابي لا يقتصر على طرح الملفات، وإنما يمتد إلى متابعتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وصولًا إلى نتائج ملموسة تخدم الأطباء والمهنة.

ويتضمن اللقاء، جلسة حوار مفتوحة بين النقيب العام وأطباء محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، يطرح خلالها الأطباء أسئلتهم ومقترحاتهم، وتتم مناقشة مختلف الملفات المهنية والنقابية والخدمية، بما يتيح الاستماع المباشر إلى أعضاء الجمعية العمومية والتعرف على أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خلال جولات «صوت الطبيب البيطري»، خطة التواصل الميداني مع الأطباء في مختلف المحافظات، في إطار توجه يستهدف تعزيز دور النقابة العامة في متابعة الملفات المهنية والخدمية والاستماع بصورة مباشرة إلى أعضاء الجمعية العمومية.