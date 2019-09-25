الأهلي يستعيد 3 أسلحة قبل مواجهة الانتاج الحربي

انتظم ثلاثي الأهلي المصاب، سعد سمير، وليد أزارو ومحمد محمود، في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي بعد تعافيهم من الإصابة، وذلك قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل 28 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستعد الثنائي محمد محمود، وسعد سمير للمشاركة في المباريات بدءً من مباراة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمنم منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، حيث أن الثنائي غير مقيد بالقائمة الإفريقية.

في سياق متصل شارك صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، في فقرة تدريبات خاصة للاعبين الأساسيين، للتدرب على نقل الكرة في المساحات الضيقة وشارك في الفقرة كلا من: حسين الشحات، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، جونيور أجايي، رامي ربيعة وأيمن أشرف.

كما حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على إقامة تقسيمة بالكرة بين ٣ مجموعات من اللاعبين.