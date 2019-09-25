فقرة خاصة للعرضيات في تدريب الإسماعيلي استعدادا لأهلي بني غازي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، المران الرئيسي مساء اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي يوم الجمعة المقبل، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 للبطولة العربية.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الفنية والتكتيكية التي من المقرر تنفيذها فى مواجهة الجمعة، كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وكيفية التعامل تحت ضغط المنافس.

في سياق متصل، خصص الجهاز الفني بقيادة الصربي ميودراج يسيتش تدريبات على الكرات العرضية على هامش المران الرئيسي مساء اليوم، وتألق مهاجمو الفريق بشكل لافت للنظر في العرضيات التب تعتبر أحد الحلول الفنية للفريق.

واختتم المران بتقسيمة بمشاركة اللاعبين حيث تم خلالها تصحيح الأخطاء التي تظهر باستمرار.