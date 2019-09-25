حميدتي يبحث مع سفير الإمارات بالسودان تطوير علاقات البلدين

بحث عضو مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، تطوير علاقات البلدين.

وقال السفير الإماراتي، عقب لقائه مع دقلو في القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، إن الحديث دار عن العلاقات الإماراتية السودانية المميزة، لافتا إلى أن عضو مجلس السيادة تحدث عن العلاقات المميزة بين البلدين تحت قيادتيها.

وأضاف أن الإمارات تدرك أن السودان دولة محورية ومهمة جدا، والسودان يدرك أن الإمارات دولة ذات علاقة راسخة معها، لافتا إلى أن مجمل الحديث مع عضو مجلس السيادة، كان حول تطوير العلاقات وآفاقها في المستقبل.

وأوضح أن العلاقات ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون، لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين.