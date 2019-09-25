 ارتفاع حصيلة مصابي الاشتباكات في إندونيسيا إلى 304 أشخاص - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة مصابي الاشتباكات في إندونيسيا إلى 304 أشخاص

الشرطة الإندونيسية - أرشيفية
الشرطة الإندونيسية - أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 5:15 م

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات بالعاصمة جاكرتا إلى 265 متظاهرًا و39 شرطيًا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على الآلاف من المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة وحاولوا اقتحام مقر البرلمان؛ اعتراضًا على قانون جديد يرون أنه يعوق أعمال لجنة مكافحة الفساد.

ووقعت اشتباكات مماثلة بين المتظاهرين والقوات في مدينة بادنج عاصمة سومطرة الغربية حيث اقتحم طلاب جامعيون مقر البرلمان المحلي وكتبوا عبارات مناهضة للحكومة داخله.

وتابعت الشبكة أن التظاهرات ليست مرتبطة بأي حزب أو جماعة بل يقودها الطلاب الذين ارتبطوا تاريخيا بقيادة التغيير السياسي في البلاد، وتعهد الطلاب بالاستمرار في التظاهر حتى سحب القانون.


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