خطة ثلاثية لتجميل وتطهير البيئة بمدينة العريش

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يعمل مجلس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، على خطة شاملة تشمل 3 اتجاهات للتجميل وأعمال النظافة والحفاظ على البيئية.

وذكر العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم التنسيق مع شركة النظافه بعمل حملة مسائية لحي الساحل والمساعيد ونظافة كورنيش وساحل البحر ومناطق الشاليهات وشارع الخدمة لتشمل بقية الأحياء تباعا.

وأوضح محمد، كما تضم الخطة متابعة أعمال حملة مكافحة الكلاب الضالة والمعدية والحاملة للأمراض، وتم العمل بمحيط مجلس مدينة العريش بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتغطي كافة الأحياء.

وأضاف رئيس مجلس العريش، أن الخطة في شقها الثالث تواصل أعمال تطوير وتهذيب الشكل العام للأشجار بالمدارس وإحياء العريش وتنفيذا لخطة الأعمال تم البدء بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد بنات بحى أبو صقل.