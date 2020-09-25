مقاتلة روسية تعترض قاذفة استراتيجية أمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من نوع "سو-27" اعترضت قاذفة استراتيجية أمريكية يوم الخميس.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيان لوزارة الدفاع أن الوسائل الروسية لمراقبة الأجواء رصدت اقتراب قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع بي – 52 إتش من الأجواء الروسية قادمة من جهة بولندا.

وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية قامت بالتحليق على طول الحدود الجوية الروسية، وعادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت القاذفة الأمريكية عن الحدود.

وأكدت وزارة الدفاع عدم وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية، مشيرة إلى أن "سو-27" نفذت التحليق بالتوافق التام مع القواعد الدولية.