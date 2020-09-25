مقتل مسؤول أمني افغاني بارز برصاص مسلحين شمال شرقي البلاد

قتل سيكاندار خان رئيس مديرية الأمن الوطني الأفغاني بمنطقة كوه باند بإقليم كابيسا، شمال شرق أفغانستان، برصاص مسلحين مجهولين الليلة الماضية، طبقا لما ذكره متحدث باسم رئيس شرطة الإقليم، شيق شوريش.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة عن المتحدث قوله إن الحادث وقع بالقرب من منزل خان بمدينة محمود راقي، عاصمة الإقليم.

وتابع المتحدث "تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم وتجري تحقيقات".

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم، حسب الشرطة.

كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

كان عبد الله عبد الله، رئيس مجلس المصالحة الأفغانية وهي هيئة تراقب مفاوضات السلام مع طالبان قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن عددا من سجناء حركة طالبان، الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا من قبل الحكومة الأفغانية قبل محادثات سلام مع الحركة ، عادوا إلى ميدان القتال.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 29 فبراير الماضي بين طالبان والولايات المتحدة، أطلقت كابول سراح أكثر من خمسة آلاف من سجناء طالبان، من بينهم بعض من أخطر المسلحين، المسؤولين عن تفجيرات كبرى، وفي المقابل أطلقت طالبان سراح ألف من السجناء الموالين للحكومة.

ومهد تبادل السجناء الطريق أمام بدء مفاوضات السلام الأفغانية في 12 سبتمبر، حيث يناقشون للمرة الأولى قواعد وآليات المفاوضات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الاتفاق إلى الانسحاب التدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان في غضون 14 شهرا.

لكن عبد الله يقول إن مستوى العنف مازال مرتفعا في البلاد.