بداية مثيرة لنادال وصعبة لثيم في رولان جاروس

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يستهل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) بمواجهة البيلاروسي إيجور جيراسيموف في الدور الأول للبطولة.

وتنطلق فعاليات البطولة يوم الأحد المقبل بعد تأجيلها لعدة شهور من منتصف العام الحالي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويتطلع نادال إلى تمديد الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان جاروس حيث يسعى لإحراز اللقب للمرة الثالثة عشرة في مسيرته الرياضية.

وتأجلت هذه البطولة ، التي تقام عادة بين مايو ويونيو، لتنطلق يوم الأحد المقبل على أن تختتم فعالياتها في 11 أكتوبر المقبل.

وحل نادال المصنف الثاني للبطولة في النصف الصعب من قرعة الأدوار الرئيسية لهذه النسخة حيث يضم هذا النصف أيضا اللاعب النمساوي دومينيك ثيم الفائز مؤخرا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ما يعني استحالة تكرار نهائي النسخة الماضية الذي جمع بين نادال وثيم.

كما يضم هذا النصف الصعب من القرعة اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس للبطولة.

ويستهل ثيم مسيرته في النسخة المرتقبة بمواجهة صعبة أمام الكرواتي مارين شيليتش الفائز سابقا بلقب فلاشينج ميدوز فيما يفتتح زفيريف مسيرته في هذه النسخة بمواجهة النمساوي دينيس نوفاك.

ويفتتح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مشواره في هذه النسخة من رولان جاروس بمواجهة السويدي ميكايل يمير.

ويشهد الدور الأول للبطولة مواجهة مثيرة بين البريطاني آندي موراي والسويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف السادس عشر للبطولة.

ويخوض موراي البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) .

وكانت المباراة أمام فافرينكا في المربع الذهبي لرولان جاروس عام 2017 هي الأخيرة لموراي في رولان جاروس قبل أن تفسد الإصابة مسيرته الرياضية.