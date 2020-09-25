 ضبط أكثر من 320 ألف واق ذكري مستعمل في فيتنام كانوا معدين لإعادة بيعهم - بوابة الشروق
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ضبط أكثر من 320 ألف واق ذكري مستعمل في فيتنام كانوا معدين لإعادة بيعهم

بي بي سي
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 4:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 4:29 ص

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الفيتنامية صادرت أكثر من 320 ألف واق ذكري مستعمل، كان من المقرر إعادة بيعها بشكل غير قانوني لعملاء غير واعين لخطرها.
وأظهرت لقطات عشرات الحقائب التي تزن مجتمعة 360 كيلوغراما في مستودع تمت مداهمته مؤخرا في مقاطعة بينه دونغ الجنوبية.
وتم القبض على امرأة يعتقد أنها مالكة المستودع.
وتم غسل الواقيات الذكرية وإعادة تشكيلها باستخدام قضبان اصطناعية خشبية، وفق ما ورد، ثم إعادة تعبئتها قبل بيعها مجددا.

وقالت المرأة التي تم اعتقالها إنها تلقت 0.17 دولار للكيلوغرام الواحد من الواقيات، بحسب إذاعة "في تي في" الحكومية الفيتنامية.
ومن غير الواضح كم هو عدد الواقيات الذكرية التي أعيد بيعها في السوق.

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