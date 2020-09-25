 رئيس وزراء ولاية هيسن يطالب ببحث الترشح للمستشارية قبل المؤتمر العام لحزب ميركل - بوابة الشروق
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رئيس وزراء ولاية هيسن يطالب ببحث الترشح للمستشارية قبل المؤتمر العام لحزب ميركل

ميركل
ميركل
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:15 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 10:15 م
دعا فولكر بوفير، رئيس وزراء ولاية هيسن ورئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالولاية، إلى اتخاذ قرار بشأن الترشح لمنصب المستشارية قبل انعقاد المؤتمر العام لحزب المستشارة ميركل في ديسمبر المقبل.

وقال بوفير لصحيفة "فولدائر تسايتونج" في عددها الذي يصدر غدا السبت: "اعتبر أنه من قبيل الصواب والمعقول أن نوضح هذه المسألة قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب".

وأضاف انه يرى أن السباق نحو الترشح ما يزال مفتوحا الآن، مشيرا إلى أنه من المهم أن يجمع الرئيس الجديد الحزب معا وموحدا.

ويواجه بوفير نفسه سباقا انتخابيا غدا السبت، حيث يخوض الانتخابات على زعامة الحزب في ولاية هيسن، للمرة السادسة، وذلك خلال مؤتمر الحزب بالولاية والذي يعقد في مدينة فيلينجن، شمالي هيسن.

ويعد تعديل النظام الأساسي أمرا مطروحا أيضا من أجل إتاحة الفرصة لعقد مؤتمرات الحزب مستقبلا بأعداد أقل من المندوبين بسبب جائحة كورونا.

وتتركز الأنظار حاليا على مؤتمر الحزب بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تطبق على مندوبي الحزب البالغ عددهم 352 قواعد صارمة في ظل الجائحة.

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