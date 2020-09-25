قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول إنقاذ مصر من أخطاء الرؤساء الثلاثة السابقين جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، مشدّدا على أن «السيسي لديه مشروع وطني نسعى جميعا لإنجاحه».

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «باختصار»، عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الخميس، أن مصر محظوظة بأن لها قيادة وطنية نجحت في حماية الوطن، متابعًا: «مصر تعيش مشكلة ولا خير فينا إن لم نقولها ولا خير في حكومتنا إن لم تسمعها، الناس مضايقة وحاسين إن الظروف الاقتصادية بقت صعبة أوي، حكومتنا لازم تسمع من الناس، ولازم تستوعبهم وتكون عارفة بالتحديات الكبيرة التي تواجه المواطن، الحكومة تحكم لمصلحة الناس، ولو الناس بتواجه مشاكل فلازم الحكومة تحلها».

وتابع: «أنا واثق تماما إن الرئيس والمسئولين فاهمين إنهم خاطبوا ضمير الشعب المصري ووطنيته في عدة مرات والناس استجابت وضغطت على نفسها، بس في مرحلة كده لازم نعامل أنفسنا بالرحمة، العدل مهم، بس الإحسان في بعض الأحيان يكون أهم، الناس وصلت لمرحلة إنها عايزة تُعامل بالرحمة والإحسان، وأرجو إن كان هناك أي خطط جديدة لرفع أسعار أو فرض ضرائب أن يتم تأجيلها».