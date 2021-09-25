حمدوك: أضرار سد النهضة المحتملة تهدد سبل عيش نصف سكان السودان

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن مجلس الأمن عقد شهر يوليو المنصرم اجتماعًا حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا عن خطوتها الأحادية بالملء الثاني.

وأضاف حمدوك، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الأطراف عجزت خلال جولات التفاوض الماضية عن تحقيق أي اتفاق؛ بسبب التعنت في أمر السد رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وجدد موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل؛ لتجنيب السودان الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان.

ونوه إلى أن سد النهضة يهدد سلامة التشغيل لسدود السودان ويؤثر سلبا على ري المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب، فضلا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على طول مجرى النيل الأزرق ونهر النيل.