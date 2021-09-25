عمرو أديب عن دراسة حذرت من هبوط أرضي بموقع سد النهضة: «ماخدتوش الكلام ده في تانية جيولوجيا»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدراسة التي كشفت عن وجود عيوب فنية لا تدعو للاطمئنان بشكل نهائي.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الدراسة أظهرت وجود ميل في أرضية سد النهضة الإثيوبي.

وتابع: "هي الناس دي ماخدتش بالها من الكلام ده.. ماختوش الكلام ده في تانية جيولوجيا؟".

وأشار إلى أن هذا التطور يشغل مصر باعتبار أن انهيار السد سيؤثر على مصر بشكل واضح، معقّبًا: "لو السد انهار كل المياه اللي هناك هتيجي عندنا".

وفيما أكد أديب أن هذا التطور لا يدعو للاطمئنان بشكل كامل، فقد شدّد على أنه لن يطمئن إلا في حال التوصل إلى اتفاق ملزم.

وحذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب: مصر والسودان؛ بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.

وحللت الدراسة- التي أعدها فريق بحثي يضم: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية- نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى "إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)".