إصابة 8 أشخاص إثر تعرض طائرة من الإكوادور إلى فلوريدا لاضطرابات

أصيب ثمانية أشخاص كانوا على متن رحلة لشركة "جيت بلو" من الإكوادور إلى ميامي بسبب اضطرابات شديدة تعرضت لها الطائرة في الجو أثناء اقترابها من مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا، حسبما ذكرت الشركة.

وقال بيان للشركة إن الرحلة القادمة من جواياكيل بالإكوادور "تعرضت لاضطراب شديد مفاجئ" لدى اقتربتها من جنوب فلوريدا.

وأوضحت الشركة أن رجال الأسعاف نقلوا سبعة ركاب وأحد أفراد الطاقم إلى المستشفى "للتقييم وتلقي العلاج"، مضيفة أن الطائرة هبطت بسلام.

وجاء في البيان "جيت بلو ستعمل لدعم عملائنا وأعضاء الطاقم.. تم استبعاد الطائرة من الخدمة من أجل الخضوع للفحص".