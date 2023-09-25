قالت الفنانة ياسمين صبري، إنّها تتلقى انتقادات بشأن كم إنفاق خيالي، لكنها في واقع الأمر لا تنفق جنيها واحدا.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «بيقولوا عني بتصرف كل الفلوس دي إزاي.. اللي مش عارفينه بقى إني مش بصرف جنيه.. لما الست تبقى واجهة بتيجي علامات تجارية وتطلب منها إنها تمثلها لإنها بتدي انطباع معين».

وأشارت إلى أنها تشارك في حملات دعائية بشكل غير مباشر، معتبرة أن الإعلان المباشر الذي يدعو المستهلك لشراء سلعة بعينها يدعو للنفور منها من الأساس.

وتابعت: «بفضل نعمة ربنا عليا في شكلي ودي حاجة منقدرش ننكرها، ده ساعدني في إني أكون واجهة، وأنا كملت بالوسائل التانية زي اللبس والاستايل والأسلوب».

ولفتت إلى أن المشاهد التي تظهر بها الجمهور هي جزء من حياتها الشخصية، موضحة أن جدولها مزدحم للغاية بفعل سفرياتها المتتالية للمشاركة في تلك الحملات الإعلانية.



