وزير الدفاع الألماني يطالب بإحراز تقدم في انضمام السويد إلى الناتو

طالب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بإحراز تقدم في انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة بالنسبة لحماية منطقة البلطيق.

وفي أعقاب لقاء له مع نظيره اللاتفي اندريس سبرودس، قال بيستوريوس في ريجا اليوم الاثنين:" نحتاج إلى إحراز تقدم في انضمام السويد إلى الناتو. ستستفيد دول البلطيق بالأخص من انضمام السويد".

ولفت الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، ستكتسب عمقا استراتيجيا في هذه الحالة، ورأى أن من الممكن في هذه الحالة توفير المساعدة والإمدادات بصورة أفضل في حال وجود أمر طارئ.

كانت السويد قدمت طلبا للانضمام إلى الحلف الأطلسي في مايو 2022 لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على هذا الطلب.

وقال بيستوريوس إن " الناتو وألمانيا ودول البلطيق لا تستطيع تحمل المزيد من التأخير".

كان بيستوريوس وصل إلى ريجا في وقت سابق من اليوم في مستهل جولة بمنطقة البلطيق تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والوفد المرافق له مباحثات مع المسؤولين في لاتفيا بشأن الوضع الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين. ويتوجه الوفد الألماني إلى إستونيا غدا الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء.