المالية: اجتماع البنك الآسيوي فرصة رائعة لمقابلة القطاع الخاص لدراسة فرص الاستثمارية

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، هو عبارة عن مؤسسة تضم 106 دولة من حول العالم، ومصر عضو فيها، ولكنه بدأ في آسيا، ثم وصل بعدها إلى إفريقيا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الإثنين، أن البنك الآسيوي يهدف للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، منوهة بأن مصر تعلب دورًا رياديًا؛ لأنها حلقة وصل بين القارتين الآسيوية والإفريقية، إلى جانب قربها من أوروبا من حيث الموقع.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي هو جذب الاستثمارات، والتي تتوقف على مدى قدرة البنية التحتية لأي دولة على استيعاب الاستثمارات التي تأتي إليها، مشددة على أن البنك الآسيوي يستثمر في مشروعات البنية التحتية بفوائد أقل من أي بنوك أخرى، لأنه يلعب دورًا تنمويًا وليس استثماريًا فقط، هذا إلى أنه يتماشى مع استراتيجية مصر وإفريقيا بشكل عام.

وذكرت أن هناك 86 دولة حضرت المؤتمر من أصل 106 دولة، مؤكدة أن جميع الحاضرين والممثلين للدول المشاركة، أشادوا بالتنظيم الجيد من قبل وزارة المالية، لهذا المؤتمر وخروجه بشكل جيد للغاية.

وأفادت بأن مصر هي أول مُضيفة للاجتماع السنوي للبنك الآسيوي، بعد أن ظل الاجتماع بشكل افتراضي لمدة 3 سنوات، مؤكدة أن هذا الأمر يُعطى رسالة بأن مصر قادرة على استضافة مثل هذه المؤتمرات وإمكانية إقامة الاجتماع السنوي بها، علاوة على أنه كان فرصة رائعة لممثلي البنك والدول الحاضرة مقابلة القطاع الخاص، ودراسة فرص الاستثمارية التي تنتج عن هذه الدول.

وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، في مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس السيسي