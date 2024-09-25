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أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، الأربعاء، أنها أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "قادر 1" على مقر قيادة المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في ضواحي تل أبيب.

وأوضح حزب الله أن "مقر الموساد الذي تم استهدافه مسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف منطقة تل أبيب صباح اليوم من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، الأربعاء، وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أرض أرض بعد رصده قادما من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، وقال جيش الاحتلال إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

ولليوم الثالث على التوالي، شنّت إسرائيل غارات جوية مكثّفة على جنوب لبنان وشرقه، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.