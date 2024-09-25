محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلي ويطمئن على منظومة التشغيل

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلي "الشيخ علي" بالمرور الميداني؛ لمتابعة منظومة التشغيل، كما أطمأن على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والآمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك برفقة سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لاختبار عينات المياه من داخل المحطة، وتم التأكد من جودة المياه بها.

كما استمع محافظ أسوان لشرح تفصيلي عن منظومة التشغيل للمحطة، والتي تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 270 مترا مكعبا / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلي بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة.